Общество

Владимир Путин призвал соблюдать связанные с коронавирусом ограничения

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России призвал жителей страны соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад, - отметил он. - Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать - я уже говорил об этом совсем недавно - к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений».

Президент отметил, что борьба с пандемией продолжается, пишет РИА Новости. «Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», - добавил Владимир Путин.