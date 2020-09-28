Общество

Псковские десантники возвращаются с учений «Славянское братство»

Подразделения всех трех дивизий ВДВ РФ, участвовавшие в учениях «Славянское братство -2020» на территории Белоруссии, возвращаются в Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня в пункт постоянной дислокации в Иваново после выполнения учебно-боевых задач на учении прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка», - говорится в сообщении.

«В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ, также принимавших участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020"», - заявили в Минобороны РФ.

Совместные учения двух стран проходили с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. Россия направила на эти учения более 900 военнослужащих - три батальонных тактических группы из трех дивизий ВДВ РФ - Псковской, Тульской и Ивановской.

На учениях в Белоруссии на минувшей неделе российские военные задействовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Учения прошли на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. В стране продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Такой же позиции придерживаются в ЕС и США.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что учения на территории Белоруссии 12-16 октября проведут миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», - сообщили в российском военном ведомстве.