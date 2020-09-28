Общество

34 человека за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Всего число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 5446, сообщил губернатор Михаил Ведерников в свое Instagram-аккаунте.

«Эпидситуация в регионе стабильная, - отметил глава региона. - Носите маску, чаще мойте руки, соблюдайте безопасную дистанцию. Берегите себя и своих близких».

Выздоровели за сутки 5 пациентов, всего - 4028. Число летальных исходов остается неизменным - 65.

За время пандемии в регионе провели 100 тысяч 504 исследования на коронавирус (за сутки - 708).