Общество

В «Университете третьего возраста» начинается новый учебный год

30 сентября на площадке проектного офиса «Команды 2018» состоится «Большой педсовет Университета третьего возраста», на который соберутся руководители и активисты регионального отделения «Союза пенсионеров России», студенты и преподаватели Университета третьего возраста, представители общественных и партнерских организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, на мероприятии будет дан старт новому учебному году в «Университете третьего возраста» и представлены реализуемые в этом и следующем годах проекты «Нет лет…!, «В ногу со временем», «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap (продолжение)». Также планируется обсудить вопросы по совершенствованию форм работы в условиях коронавируса.

Проект «Университет третьего возраста» реализуется в Псковской области с 2007 года. На его базе работает 27 факультетов. Наиболее востребованные из них - «Здоровье и долголетие», «Факультет иностранных языков», «Сад и огород и ландшафтный дизайн», «История и культура», «Финансовая грамотность».