Сквер Кикоина в Пскове обустроят светильниками и скамейками

Администрация Пскова ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории общего пользования – территории у памятного знака академику Кикоину И.К. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 4 млн 406 тыс. 387,18 рублей.
Техническим заданием предусмотрено благоустройство территории общего пользования – территории у памятного знака академику Кикоину И.К.:
- демонтажные работы;
- устройство пешеходных дорожек с покрытием из плитки;
- ремонт пешеходных дорожек с покрытием из плитки;
- озеленение;
- установка малых архитектурных форм;
- замена освещения;
- устройство подсветки памятного знака академику Кикоину И.К.
Предстоит выкорчевать 7 пней, разобрать 160,5 метров бортового камня.
В сквере появится 12 скамеек со спинкой, 9 урн для мусора с креплениями.
Будут установлены 10 торшерных светодиодных светильников мощностью 40 Вт, 8 грунтовых LED светильников.
Срок выполнения работ по 15 декабря 2020 года.
Подрядчика выберут 7 октября.
Исаак Константинович (Кушелевич) Кикоин детство и юность провел в Псковской губернии. В 1933 году открыл фотомагнитный эффект, названный в его честь. Был одним из первых физиков, кто стоял у истоков атомной энергетики вместе с И. В. Курчатовым. Всю свою жизнь он посвятил науке. Является автором школьных учебников по физике. Обладатель множества государственных наград и почетных званий. Памятник-бюст по проекту скульптора, народного художника СССР, Льва Кербеля выполнен московским архитектором Игорем Ивановым. Торжественное открытие состоялось 21 ноября 1988 года.