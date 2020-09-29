Общество

Сквер Кикоина в Пскове обустроят светильниками и скамейками

Администрация Пскова ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории общего пользования – территории у памятного знака академику Кикоину И.К. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 4 млн 406 тыс. 387,18 рублей.

Техническим заданием предусмотрено благоустройство территории общего пользования – территории у памятного знака академику Кикоину И.К.:

- демонтажные работы;

- устройство пешеходных дорожек с покрытием из плитки;

- ремонт пешеходных дорожек с покрытием из плитки;

- озеленение;

- установка малых архитектурных форм;

- замена освещения;

- устройство подсветки памятного знака академику Кикоину И.К.

Предстоит выкорчевать 7 пней, разобрать 160,5 метров бортового камня.

В сквере появится 12 скамеек со спинкой, 9 урн для мусора с креплениями.

Будут установлены 10 торшерных светодиодных светильников мощностью 40 Вт, 8 грунтовых LED светильников.

Срок выполнения работ по 15 декабря 2020 года.

Подрядчика выберут 7 октября.

Исаак Константинович (Кушелевич) Кикоин детство и юность провел в Псковской губернии. В 1933 году открыл фотомагнитный эффект, названный в его честь. Был одним из первых физиков, кто стоял у истоков атомной энергетики вместе с И. В. Курчатовым. Всю свою жизнь он посвятил науке. Является автором школьных учебников по физике. Обладатель множества государственных наград и почетных званий. Памятник-бюст по проекту скульптора, народного художника СССР, Льва Кербеля выполнен московским архитектором Игорем Ивановым. Торжественное открытие состоялось 21 ноября 1988 года.