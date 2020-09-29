Общество

Госдума частично переходит на дистанционный режим из-за COVID-19

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом депутатов нижней палаты достигло 18 человек, передает РИА Новости. Всего антитела к COVID-19 зафиксированы у 60 депутатов.



«Часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба: чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с лидерами фракций, руководителями комитетов», - сказал спикер.



Также он попросил думские комитеты и фракции «посмотреть», какие мероприятия можно перевести в формат видеоконференций.

