Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
ТОП-5 языковых школ в Пскове
стабильный источник дохода
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Корытовский парк письмо губернатору
Господдержка в Псковской области
В помощь бизнесу
От ручного управления к системе
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 29.09.2020 13:272 В Псковской области на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей 29.09.2020 14:270 Себежский район лидирует по вакцинации населения от гриппа 29.09.2020 13:530 Теплый октябрь обещают псковичам синоптики 29.09.2020 13:272 В Псковской области на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей 29.09.2020 13:093 Госдума частично переходит на дистанционный режим из-за COVID-19 29.09.2020 12:150 Полистовский заповедник ищет знатоков истории местных деревень
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 26.09.2020 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО 23.09.2020 09:5619 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Госдума частично переходит на дистанционный режим из-за COVID-19

29.09.2020 13:09|ПсковКомментариев: 3

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом депутатов нижней палаты достигло 18 человек, передает РИА Новости. Всего антитела к COVID-19 зафиксированы у 60 депутатов.

«Часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба: чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с лидерами фракций, руководителями комитетов», - сказал спикер.

Также он попросил думские комитеты и фракции «посмотреть», какие мероприятия можно перевести в формат видеоконференций.
 

Теги: #Госдума #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 96 человек
29.09.2020, 14:330 Игорь Романов выдвинулся на выборы главы Великолукского района 29.09.2020, 14:310 «Эхономика» с Ларисой Семашко. ВИДЕО 29.09.2020, 14:270 Себежский район лидирует по вакцинации населения от гриппа 29.09.2020, 13:590 Реализация трех инвестпроектов отложена в Псковской области из-за коронавируса
29.09.2020, 13:530 Теплый октябрь обещают псковичам синоптики 29.09.2020, 13:272 В Псковской области на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей 29.09.2020, 13:240 Андрей Папчук опасается наличия карстовых пород под новым экотехнопарком 29.09.2020, 13:141 Псковский бизнесмен рассказал о непродуманной реконструкции тротуара на Гражданской
29.09.2020, 13:093 Госдума частично переходит на дистанционный режим из-за COVID-19 29.09.2020, 13:053 Пассажирка обокрала дальнобойщика по пути из Острова в Псков 29.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ларисой Семашко 29.09.2020, 12:500 Названы самые необычные вакансии сентября в Псковской области
29.09.2020, 12:430 Пскович украл с витрины бара две бутылки водки 29.09.2020, 12:371 «СпецТрансКом» воскресает и исчезает в схеме обращения с ТКО - директор завода 29.09.2020, 12:271 С 1 октября в Великих Луках начнется отопительный сезон 29.09.2020, 12:201 Андрей Папчук заявил о необходимости госпрограмм по регулированию упаковки товаров
29.09.2020, 12:150 Полистовский заповедник ищет знатоков истории местных деревень 29.09.2020, 12:083 Интерактив: Еще один пешеходный переход ликвидирован в Пскове 29.09.2020, 12:010 Житель Псковского района обокрал гараж в Моглино 29.09.2020, 11:570 Пятый чемпионат «Абилимпикс» стартует в Псковской области в октябре
29.09.2020, 11:530 Более 600 нарушителей задержали псковские пограничники на границе с Белоруссией 29.09.2020, 11:510 Великолучанин угнал грузовик и попал в ДТП 29.09.2020, 11:482 Фотофакт: Завершена укладка асфальта на улице Гражданской 29.09.2020, 11:480 Россия и Белоруссия заинтересованы придать импульс развитию межрегиональных связей - Путин
29.09.2020, 11:420 Ограждение у строящегося дома на Советской в Пскове восстановят до 8 октября 29.09.2020, 11:370 «Эхономика»: О влиянии коронавируса на инвестиционный климат Псковской области 29.09.2020, 11:250 Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» пройдет в Печорах 4 октября 29.09.2020, 11:172 34 человека за сутки заразились коронавирусом в Псковской области
29.09.2020, 11:060 Новые правила отбывания наказания в тюрьмах вступили в силу в России 29.09.2020, 11:010 Псковичам расскажут про поминальные книги XVII-XVIII веков 29.09.2020, 10:530 Не для галочки: как волонтерит «Старость в радость» 29.09.2020, 10:420 Водитель мопеда пострадал в столкновении на площади Героев-десантников в Пскове
29.09.2020, 10:350 «Гайд-парк»: Директор завода «СпецТрансКом» ответит на вопросы о реформе ТКО 29.09.2020, 10:312 Временный забор установили вокруг усадьбы в Волышово 29.09.2020, 10:250 Псковские десантники возвращаются с учений «Славянское братство» 29.09.2020, 10:230 «Лада» врезалась в «Мерседес» на улице Леона Поземского в Пскове
29.09.2020, 10:082 Сувениры, концерт и вкусная кухня ждут псковичей на ярмарке «Покровский торг» 29.09.2020, 09:560 Росгвардейцы задержали укравших виски и водку псковичей 29.09.2020, 09:460 Незаконную свалку убрали в Плюссе по требованию прокуратуры 29.09.2020, 09:370 За угрозу убить подростка житель Дедовичей отработает 200 часов
29.09.2020, 09:3211 Владимир Путин призвал соблюдать связанные с коронавирусом ограничения 29.09.2020, 09:282 В Псковской области названы крупные должники за газ 29.09.2020, 09:220 Власти Москвы объявили о двухнедельных школьных каникулах 29.09.2020, 09:170 Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из редакции газеты в Острове
29.09.2020, 09:110 В Пскове расследуют дело в отношении гражданина Киргизии, напавшего на полицейского 29.09.2020, 09:050 Во всех псковских колониях выявлены нарушения требований пожарной безопасности 29.09.2020, 08:500 Названы лучшие места для новых знакомств в отпуске 29.09.2020, 08:390 «Трезвая Россия» предлагает запретить рекламу безалкогольного пива
29.09.2020, 08:313 Почти 95 млрд рублей потребуется на увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет 29.09.2020, 08:230 Учительницей, пришедшей на урок с топором, заинтересовалась прокуратура 29.09.2020, 08:112 Оценки доступности и качества медицинских услуг в России выросли 29.09.2020, 08:003 СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа
29.09.2020, 08:000 Ученые назвали причины ошибок тестов на коронавирус 29.09.2020, 07:500 Штрафы за ДТП в нетрезвом виде предложили поднять до 3,5 млн рублей 29.09.2020, 07:3410 Россияне начали скупать лимоны и маски 29.09.2020, 07:221 Арендное жилье в России может подорожать на 8% в следующем году
29.09.2020, 07:100 Дни Витебской области пройдут в Пскове в 2021 году 29.09.2020, 07:000 Мужчина заблудился в гдовском лесу 28.09.2020, 23:465 Прощай, «Раздача» - Олег Брячак попрощался с «Таблеткой» 28.09.2020, 23:280 После вмешательства прокуратуры гдовское учреждение культуры разобралось со своими отходами
28.09.2020, 23:150 Фотофакт: В Пскове запечатлели северное сияние 28.09.2020, 22:570 Директора гдовской УК привлекли к административной ответственности 28.09.2020, 22:415 Опубликованы первые проекты логотипа фестиваля «День скобаря» 28.09.2020, 22:280 В Сибири задержали псковича, устроившего погоню с ДТП и возгоранием автомобиля. ВИДЕО
28.09.2020, 22:103 Срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» продлен до конца года 28.09.2020, 21:491 Псковская область приблизилась к эпидпорогу заболеваемости ОРВИ 28.09.2020, 21:356 Пациентку ужаснуло состояние постельного белья великолукской больницы 28.09.2020, 21:186 Путин призвал регионы России больше строить
28.09.2020, 20:591 Тысяча жалоб поступила от псковичей в Госинспекцию труда с начала года 28.09.2020, 20:441 Драгоценный опыт жизни: псковские волонтеры поделились впечатлениями от поездки в Херсонес 28.09.2020, 20:380 Путин поручил кабмину в сжатые сроки довести до регионов все актуальные цифры по нацпроектам 28.09.2020, 20:260 Протоиерей Олег Тэор стал главным героем нового ролика проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО
28.09.2020, 20:155 Потом - суп с котом: Путин призвал правительство и губернаторов не откладывать решение сложных задач 28.09.2020, 19:587 Россия отправит Молдавии полмиллиарда рублей в виде гуманитарной помощи 28.09.2020, 19:450 Общественная организация «Дети - наше будущее» провела экскурсии для творческих ребят 28.09.2020, 19:342 В Псковской области может открыться дилерский центр МАЗ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.