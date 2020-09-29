Общество

В Псковской области на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей

В Псковской области на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей. Об этом сообщает «Официальный канал Псковской области».

Фото: radio1.news

«В Псковской области ситуация остается стабильной. Мы находимся в ежедневном контакте с Роспотребнадзором, показаний для продления каникул или более раннего их начала, нет. Решение о продлении каникул принимает оперативный штаб по коронавирусу, в настоящее время показаний мы не видим, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение», - сказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

По его словам, в регионе каникулы начнутся традиционно, в конце октября – первую неделю ноября - каждое учебное заведение принимает самостоятельно решение о точных датах начала и окончания каникул.

В настоящее время закрыто 6 классов (на прошлой неделе было 7), на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей. Также из-за коронавируса закрыта одна группа в детском саду, 10 детей - на самоизоляции. По ОРВИ закрыто 3 класса в 3 школах.

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Напомним, что мэр Москвы продлил школьные каникулы в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Каникулы будут длиться не одну неделю, как обычно, а две - с 5 по 18 октября.