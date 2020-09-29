Общество

Единой дежурно-диспетчерской службе Пскова исполнилось 10 лет

Псковская Единая дежурно-диспетчерская служба отмечает 10-летний юбилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

За время своего существования ЕДДС зарекомендовала себя как эффективный центр управления всеми службами, задействованными в предупреждении и устранении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийных ситуаций на системах жилищно-коммунального комплекса, отметили в пресс-службе.

Здесь организовано круглосуточное дежурство. Поэтому псковичи могут обратиться в любое время в чрезвычайных ситуациях, и им обязательно помогут найти выход. ЕДДС входит в состав недавно созданного комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова. В составе дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС предусмотрены оперативные дежурные смены. Специалисты своевременно перенаправляют полученную информацию соответствующим структурам, контролируют выполнение аварийных работ, готовят ежедневный доклад о текущей ситуации.

На сегодня коллектив ЕДДС состоит из 11 человек. Каждые сутки на «горячем телефоне» дежурят диспетчер и оперативный дежурный. В распоряжении службы есть своя машина - если ситуация изложена недостаточно ясно или является аварийной, дежурный сразу же выезжает на место, где уже по обстановке принимает оперативное решение.

В основные задачи ЕДДС входит прием и анализ сообщений, поступающих от населения и организаций о любых ЧС или об их угрозе, обработка и предоставление собранной информации вышестоящим органам управления ГО и ЧС. Также служба информирует городские дежурно-диспетчерские службы, привлекаемые к ликвидации ЧС. ЕДДС принимает обращения от граждан, по которым реагирует оперативно и подключает к разрешению проблемы организации, в чьем ведении находится это вопрос. Налажена и обратная связь с гражданами, им сообщается, когда проблему ликвидируют, и сам процесс берется ЕДДС на контроль.

По словам начальника отдела ЕДДС Пскова Олега Козеряцкого в основном проблемы, с которыми обращаются псковичи, касаются сбоев в работе жизнеобеспечивающих систем города (водо-, тепло-, газоснабжение, коммунальная инфраструктура), а также скоса травы и спила аварийных деревьев.

Телефон ЕДДС, по которому могут обращаться жители города, - 055.