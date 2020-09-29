Общество

Теплый октябрь обещают псковичам синоптики

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области ожидается на 1-2°C выше нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 90-140% от нормы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском гидрометцентре.

В первой половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха будут в пределах от +3 до +8°C, а дневные: от +8 до +13°C.

А во второй половине месяца по ночам ожидается от +1 до +6°C. При этом в конце месяца в отдельные ночи возможно понижение температуры до 0…-2°C. Днем будет от +5 до +10°C, с понижением до +2…+7 °C в конце октября.

В отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для осеннего периода.