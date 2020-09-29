Общество

Себежский район лидирует по вакцинации населения от гриппа

В Псковской области продолжается вакцинация граждан от гриппа. В настоящее время привито свыше 140 тысяч человек, из них почти 25 тысяч — дети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В настоящее время лидером по количеству вакцинированных в регионе является Себежский район, где прививку от гриппа сделали около 50% жителей от запланированного числа. Кроме того, высокие темпы вакцинации сейчас отмечаются в Куньинском, Псковском и Красногородском районах.

Вакцинация от гриппа в текущем году организована как на базе стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, так и посредством выезда мобильных медицинских бригад в организации и на производства. Медицинские специалисты также работают на точках, расположенных в непосредственной близости от общественных мест.

Так, в Пскове до конца сентября сделать прививку от гриппа можно у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальная и Труда. С первого октября мобильные прививочные станции будут открыты на Рижским проспекте (у торгового центра «Маяк») и на улице Труда (около гипермаркета «Лента»).

Напомним, согласно поручению президента РФ, количество граждан, привитых от гриппа, в этом осенне-зимнем эпидемическом сезоне необходимо довести до показателя в 60% от общего числа населения.