Общество

Территорию многопрофильного лицея в Пскове благоустроят до 30 ноября

Территорию лицея №4 «Многопрофильный» на улице Коммунальной в Пскове благоустроят до 30 ноября. Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит поменять бортовые камни, обновить асфальт на дорожках и тротуарах, посеять партерные, мавританские и обыкновенные газоны. Кроме того, появится игровой газон.

Начальная (максимальная) цена контракта - 802 тысячи 543 рубля. Заявки на участие в аукционе по определению подрядчика принимаются до 8 октября. Аукцион пройдет 12 октября.