Общество

Ужесточить правила регистрации в соцсетях могут в России

В Госдуме обсуждают ужесточение правил регистрации в соцсетях. Ограничения касаются детей младше 14 лет.

По мнению депутатов, завести свою страницу в Сети ребенок может только с разрешения родителей или законных представителей.

Автор документа утверждает, что подобные площадки представляют угрозу для несовершеннолетних. Психологи выступают против новых запретов и считают, что тотальный контроль не убережет ребенка от проблем, пишет газета «Известия».

Пока не ясно, как этот процесс организовать с юридической и технической стороны. Некоторые эксперты утверждают, что может произойти утечка персональных данных. Чтобы получить доступ, нужно будет залить в Сеть, например, фотографию ребенка.