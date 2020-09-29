Общество

Путин согласился продлить доплаты медикам, борющимся с COVID-19

Президент России Владимир Путин согласился с предложением заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой установить до начала 2021 года доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, за фактически отработанные смены. Об этом сообщает ТАСС.

При этом российский лидер сохранил порядок выплат медикам на октябрь без всяких изменений. Позже работа будет выстроена так, как было согласовано с представителями профессионального сообщества. Путин также поручил Минфину обеспечить необходимое финансирование, сообщает телеканал РЕН.