Общество

Нарушившего запрет на въезд в Россию иностранца будут судить в Псковской области

В Невельском районе пограничники задержала иностранца, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе деревни Залоги пограничники задержали мужчину 1996 года рождения, который пытался ввезти из Белоруссии на территорию РФ партию мясной продукции без необходимых товарно-сопроводительных документов. Как выяснилось, молодой человек заведомо знал, что въезд в Россию ему ограничен за неоднократное нарушение законодательства РФ в период своего предыдущего пребывания на территории страны. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Теперь иностранцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

Добавим, что за последние три месяца это уже шестое уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы».