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Общество

«Точку роста» торжественно открыли в Тямшанской гимназии

29.09.2020 16:13|ПсковКомментариев: 0

Псковская область во вторник, 29 сентября, присоединилась к всероссийскому марафону открытий центров «Точка роста». В прямом включении, которое велось из Тямшанской гимназии Псковского района, приняли участие председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, руководство муниципалитета, образовательного учреждения, а также ученики гимназии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Открыл онлайн-марафон министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» в ближайшие годы современным оборудованием будут оснащены 27 тыс. школ в селах и отдаленных районах. В текущем году открылись порядка 3 тыс. «Точек роста».

«Со следующего года школы смогут сами выбрать, какие лаборатории по химии, физике и биологии им нужны. Каждый ребенок, в каком бы дальнем уголке страны он ни проживал, должен иметь возможность получить качественное образование. Вперед, к новым открытиям!» — призвал министр просвещения РФ и пожелал российским школьникам постоянного развития и открытости к восприятию непознанного.

Всего к онлайн-марафону были подключены более 120 «Точек роста» из разных уголков страны.

До прямого включения состоялась торжественная церемония открытия «Точки роста» Тямшанской гимназии. Александр Седунов во время приветственного слова отметил, что образовательное учреждение вливается в дружную семью центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Всего в Псковской области функционирует 49 «Точек роста».

Обращаясь к детям, председатель регионального комитета по образованию выразил уверенность, что навыки, полученные в современном образовательном центре, пригодятся не только в учебе, но и во внеурочной деятельности. «Каждый такой открытый центр — точка роста для населенного пункта, района и всей системы образования Псковской области», — отметил Александр Седунов.

Владимир Яников в свою очередь отметил, что Тямшанская гимназия сможет дать больше разнообразных практических знаний ученикам. Депутат добавил, что государство выделяет значительные средства на модернизацию системы образования, «Точки роста» — пример их грамотного использования.

Отметим, в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование» в Псковской области в текущем году открыты более 40 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На оборудование каждой из них из средств консолидированного бюджета было выделено порядка 1,2 млн рублей. Ремонт и оформление помещений проводились за счет муниципальных бюджетов.

Теги: #псковский район #образование #национальные проекты #тямша
Источник: Псковская Лента Новостей
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