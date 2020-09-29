Общество

Светоотражающие значки раздали в школах Псковской области

Сотрудники псковского филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» совместно с представителями региональной ГИБДД раздали учащимся общеобразовательных школ, расположенных вблизи федеральной дороги, светоотражающие значки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

МБОУ «Изборский лицей» и МБОУ «Паниковская основная общеобразовательная школа» в Печорском районе расположены рядом с федеральной дорогой А-212 Псков - Изборск – граница с Эстонской Республикой. Встречи со школьниками в начале учебного года становятся для дорожников доброй традицией. Сейчас, когда темнеет раньше, - самое время напомнить ученикам о правилах безопасного поведения вблизи оживленной трассы.

«На очередной встрече мы поговорили с ребятами о возможных мерах повышения их безопасности, в частности, в темное время суток, правилах перемещения вдоль автомобильных дорог, о том, как правильно и безопасно переходить трассу по наземному пешеходному переходу. В качестве сувениров и для ношения на одежде и рюкзаках мы по традиции раздали ребятам светоотражающие фликеры, которые сделают их заметнее для водителей», - отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» директор филиала в Пскове Владимир Чернуха.