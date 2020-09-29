Общество

«Путь Александра» пройдут участники второго этапа проекта «Ратные поля»

С 30 сентября по 8 октября в рамках национального проекта «Культура» пройдет второй этап культурно-исторического проекта «Ратные поля» - «Путь Александра».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете проекта, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 780-летия Невской битвы проект «Ратные поля» обратился к историческим событиям, которые послужили фундаментом Победы 1945 года. Маршрут проекта: Москва — Княжье Озеро – Тверь – Торжок - Валдай - Великий Новгород – Порхов – Псков - Самолва – Изборск - Печоры – Пушкинские Горы - Великие Луки – Торопец – Ржев - Волоколамск – Москва.

Участники посетят места, связанные с жизнью и подвигами великого князя, военно-исторические музеи, памятники и мемориалы ратной славы, а также монастыри и храмы, связанные с воинской историей России. В маршрут войдут в том числе и объекты, расположенные в Псковской области: Порховская крепость, Псковский кром, Кобылье Городище, Изборская крепость, Труворово городище, Великолукская крепость, Жижицкое озеро и Древнее городище Жижец, мемориальный комплекс «Дулаг-100», музей «Линия Сталина», часовня Святому Трифону и церковь Михаила Архангела на Чудском озере, Псково-Печерский монастырь.

Финальной частью мероприятий станет фотовыставка и экспозиция «Ратные поля России» в Московском международном Байк-центре, которая представит посетителям культурно-исторические маршруты по местам российской воинской славы, сложившаяся из историко-культурных походов, реализуемых Федерацией мототуризма уже более 15 лет.

Присоединиться к культурно-историческим маршрутам «Ратные Поля» может любой желающий, которому интересна наша история, культура и традиции.

Добавим, культурно-исторический проект «Ратные поля» направлен на сохранение военно-исторических событий и подвигов народа при защите Отечества в памяти потомков, а также на популяризацию исторических музеев-заповедников среди подрастающего поколения.