Общество

Полгода проведет в колонии белорус-рецидивист, незаконно пересекший границу в Невельском районе

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Республики Белоруссии, обвиняемого в пересечении границы РФ несмотря на то, что ему это не разрешено по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что ранее мужчина был осужден на территории России за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

1 декабря 2015 года министерством юстиции Российской Федерации принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в России. 20 августа 2018 года в международном аэропорту «Домодедово» при попытке въезда на территорию России из Турции мужчине было вручено уведомление о неразрешении ему въезда в Российскую Федерацию, он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 322 УК РФ.

26 мая текущего года виновный получил новый паспорт гражданина Республики Беларусь, и зная, что въезд в Россию ему не разрешен, все равно решил отправиться в Россию, чтобы вернуться к своей супруге-россиянке, проживающей в Московской области.

2 июня он незаконно пересек границу России и Республики Беларусь в 625 метрах южнее населенного пункта Козлово Невельского района, где и был задержан пограничниками.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличия в действиях виновного рецидива преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

Наказание осужденному следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.