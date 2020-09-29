Общество

Псков принял эстафету передвижной фотовыставки к 75-летию Нюрнбергского процесса

В Псковской областной универсальной научной библиотеке во вторник, 29 сентября, состоялось торжественное открытие передвижной выставки, посвященной 75-летию Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками. В мероприятии приняли участие представители региональной власти, руководство областного Следственного комитета РФ, ветераны, представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и общественности.

Как соообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на выставке, подготовленной Следственным комитетом РФ, представлены фотоматериалы о судебных процессах над нацистскими преступниками, а также о подвигах тех, кто сражался за Родину на фронтах, в партизанских отрядах, вел подпольную и подрывную деятельность в оккупированных фашистами городах и селах. Развернутая в Пскове экспозиция - очередной этап межрегионального тематического автопробега, который несколько дней назад стартовал в Санкт-Петербурге. Выставка также побывает в Новгороде, Твери и Москве.

Участникам церемонии открытия был передан приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Нюрнбергский процесс сыграл важную роль в развитии международного права и в целом в формировании современных взаимоотношений между государствами», - отмечается в обращении главы региона.

Губернатор также напомнил, что в прошлом году Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», который направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в военные годы. В рамках проекта поисковые работы проводятся в местах, где, согласно рассекреченным архивным документам, фашистами совершались массовые убийства людей. Поисковиками уже подняты останки более 50 человек. По данным фактам заведены и расследуются уголовные дела.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня в свою очередь напомнил, что Нюрнбергский процесс поставил окончательную точку в победе над нацистской Германией и ее союзниками. «Стоимость Победы была высока, но столь же высоко и ее значение - стоял вопрос существования народа и государства. Тогда фашистские преступники получили по заслугам за свои злодеяния. Но и по сей день следы их кровавых преступлений находят в расстрельных ямах, на местах сожженных сел и бывших концлагерей», - отметил он.

Во время мероприятия состоялось награждение ветеранов, представителей поисковых отрядов и участников выставки памятными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «75 лет Нюрнбергскому процессу».

Напомним, Нюрнбергский процесс - первый и ключевой из серии судебных процессов, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберг после окончания Второй мировой войны.