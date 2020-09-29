Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
стабильный источник дохода
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
От ручного управления к системе
В помощь бизнесу
Господдержка в Псковской области
Корытовский парк письмо губернатору
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
 
 
 
ещё Общество 29.09.2020 13:272 В Псковской области на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей 29.09.2020 20:390 Светоотражающие значки раздали в школах Псковской области 29.09.2020 20:270 Жители Рокоссовского, 20 вышли с инициативой придать домовой территории статус сквера 29.09.2020 19:540 Облизбирком провел открытые обсуждения проекта схемы избирательных округов Пскова 29.09.2020 19:320 Полгода проведет в колонии белорус-рецидивист, незаконно пересекший границу в Невельском районе 29.09.2020 19:040 Псков принял эстафету передвижной фотовыставки к 75-летию Нюрнбергского процесса
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 26.09.2020 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО 23.09.2020 09:5619 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Облизбирком провел открытые обсуждения проекта схемы избирательных округов Пскова

29.09.2020 19:54|ПсковКомментариев: 0

Избирательная комиссия Псковской области провела открытые обсуждения проекта схемы избирательных округов города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме

Напомним, на 49-й сессии регионального парламента был принят законопроект о сокращении числа депутатов в новом созыве Псковского областного Собрания с 44 до 26. Таким образом в Псковской области предстоит изменить нарезку избирательных округов, сократив их число с нынешних 22 до 13, в 30-дневные сроки. Работа по предоставлении проекта схемы была поручена Избирательной комиссии Псковской области. Проекты были подготовлены и отправлены на обсуждение во все партийные фракции, представленные в областном Собрании.

Также проекты были сделаны для городов Псков и Великие Луки с учетом географической привязки к районам и сбалансированности по количеству избирателей.

Сегодня, 29 сентября, в Избирательной комиссии Псковской области прошло открытое обсуждение проекта схемы округов по областному центру. В совещании приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководство областного избиркома и ТИК Пскова.

На территории города создается четыре избирательных округа. По итогам обсуждения были высказаны конструктивные предложения по корректировке количества избирателей в двух округах. Все поступающие замечания будут учтены при итоговом формировании округов.

Теги: #псковское областное собрание #избирательная комиссия Псковской области #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 160 человек
29.09.2020, 20:390 Светоотражающие значки раздали в школах Псковской области 29.09.2020, 20:270 Жители Рокоссовского, 20 вышли с инициативой придать домовой территории статус сквера 29.09.2020, 20:160 Невельчанин осужден к реальному сроку за два факта угрозы убийством 29.09.2020, 20:051 Пассажирка «Опеля» госпитализирована после ДТП на Рижском проспекте
29.09.2020, 19:540 Облизбирком провел открытые обсуждения проекта схемы избирательных округов Пскова 29.09.2020, 19:411 Военного историка приговорили к 13 годам колонии строгого режима за растление дочери 29.09.2020, 19:320 Полгода проведет в колонии белорус-рецидивист, незаконно пересекший границу в Невельском районе 29.09.2020, 19:210 Рижский проспект и Юбилейная «встали» из-за ДТП
29.09.2020, 19:040 Псков принял эстафету передвижной фотовыставки к 75-летию Нюрнбергского процесса 29.09.2020, 18:540 Сквер Кикоина в Пскове обустроят светильниками и скамейками 29.09.2020, 18:510 Результаты проверки сведений о доходах депутатов обсудили в Пскове 29.09.2020, 18:401 Агентство инвестиционного развития Псковской области работает в режиме 24/7 - Лариса Семашко
29.09.2020, 18:310 Пропавшего больше года назад жителя Середки ищет полиция 29.09.2020, 18:280 В «Университете третьего возраста» начинается новый учебный год 29.09.2020, 18:180 На 12 лет отправится в колонию житель Усвятского района за убийство бывшего мужа своей жены 29.09.2020, 18:150 «Путь Александра» пройдут участники второго этапа проекта «Ратные поля»
29.09.2020, 18:040 Среда в Псковской области пройдет почти без осадков 29.09.2020, 17:583 Из космических войск в стилисты: трансгендер из Пскова несет красоту в массы 29.09.2020, 17:410 Территорию многопрофильного лицея в Пскове благоустроят до 30 ноября 29.09.2020, 17:360 Эксперт рассказал, что лучше не заказывать в ресторанах
29.09.2020, 17:333 Клиенты Сбера получат компенсацию на покупку лекарств по фотографии чека 29.09.2020, 17:250 Магазины и сфера услуг в Ленинградской области вернутся к «часу для пожилых» 29.09.2020, 17:240 XXVII Пушкинский театральный фестиваль: От «Слова о полку Игореве» до… Тома Уэйтса 29.09.2020, 17:200 Балалайку вручат лучшим исполнителям в Псковской области
29.09.2020, 17:001 В Пскове завершается ремонт Крестовского путепровода 29.09.2020, 16:580 Фотофакт: «Гений» парковки 29.09.2020, 16:510 Прямое авиасообщение запустят между Минском и Псковом 29.09.2020, 16:502 Интерактив: Где стипендии?
29.09.2020, 16:440 Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей 29.09.2020, 16:400 В Острове открылась новая модельная библиотека 29.09.2020, 16:320 Нарушившего запрет на въезд в Россию иностранца будут судить в Псковской области 29.09.2020, 16:240 Великолукский паб и псковский магазин незаконно рекламировали алкоголь в соцсетях
29.09.2020, 16:190 Онлайн-площадка «Барьерам — нет» будет создана в Псковской области 29.09.2020, 16:130 «Точку роста» торжественно открыли в Тямшанской гимназии 29.09.2020, 16:051 Путин согласился продлить выплаты борющимся с COVID-19 медикам 29.09.2020, 16:000 Ужесточить правила регистрации в соцсетях могут в России
29.09.2020, 15:510 Клиенты ВТБ открывают накопительные счета чаще вкладов 29.09.2020, 15:243 «Проб больше, чем ошибок»: Игорь Сопов о «ковровой бомбардировке» и голосовании на пеньках 29.09.2020, 15:240 Приставы выставили на торги участок и жилой дом в Великих Луках 29.09.2020, 15:193 Фотофакт: Первый электромобиль «Тесла» в Пскове
29.09.2020, 15:181 Переработку дикорастущих ягод планируют наладить в Псковской области 29.09.2020, 15:150 Около 60 дорожников и 30 единиц техники работают на Северном обходе Пскова 29.09.2020, 15:080 В Пскове волонтеры изобразили пульсирующее сердце 29.09.2020, 15:040 Единой дежурно-диспетчерской службе Пскова исполнилось 10 лет
29.09.2020, 14:593 Греческие сыры будут производить в Псковской области 29.09.2020, 14:330 Игорь Романов выдвинулся на выборы главы Великолукского района 29.09.2020, 14:310 «Эхономика» с Ларисой Семашко. ВИДЕО 29.09.2020, 14:270 Себежский район лидирует по вакцинации населения от гриппа
29.09.2020, 13:590 Реализация трех инвестпроектов отложена в Псковской области из-за коронавируса 29.09.2020, 13:530 Теплый октябрь обещают псковичам синоптики 29.09.2020, 13:273 В Псковской области на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей 29.09.2020, 13:240 Андрей Папчук опасается наличия карстовых пород под новым экотехнопарком
29.09.2020, 13:141 Псковский бизнесмен рассказал о непродуманной реконструкции тротуара на Гражданской 29.09.2020, 13:094 Госдума частично переходит на дистанционный режим из-за COVID-19 29.09.2020, 13:054 Пассажирка обокрала дальнобойщика по пути из Острова в Псков 29.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ларисой Семашко
29.09.2020, 12:500 Названы самые необычные вакансии сентября в Псковской области 29.09.2020, 12:430 Пскович украл с витрины бара две бутылки водки 29.09.2020, 12:371 «СпецТрансКом» воскресает и исчезает в схеме обращения с ТКО - директор завода 29.09.2020, 12:273 С 1 октября в Великих Луках начнется отопительный сезон
29.09.2020, 12:201 Андрей Папчук заявил о необходимости госпрограмм по регулированию упаковки товаров 29.09.2020, 12:150 Полистовский заповедник ищет знатоков истории местных деревень 29.09.2020, 12:085 Интерактив: Еще один пешеходный переход ликвидирован в Пскове 29.09.2020, 12:010 Житель Псковского района обокрал гараж в Моглино
29.09.2020, 11:570 Пятый чемпионат «Абилимпикс» стартует в Псковской области в октябре 29.09.2020, 11:530 Более 600 нарушителей задержали псковские пограничники на границе с Белоруссией 29.09.2020, 11:510 Великолучанин угнал грузовик и попал в ДТП 29.09.2020, 11:483 Фотофакт: Завершена укладка асфальта на улице Гражданской
29.09.2020, 11:480 Россия и Белоруссия заинтересованы придать импульс развитию межрегиональных связей - Путин 29.09.2020, 11:420 Ограждение у строящегося дома на Советской в Пскове восстановят до 8 октября 29.09.2020, 11:370 «Эхономика»: О влиянии коронавируса на инвестиционный климат Псковской области 29.09.2020, 11:250 Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» пройдет в Печорах 4 октября
29.09.2020, 11:172 34 человека за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 29.09.2020, 11:060 Новые правила отбывания наказания в тюрьмах вступили в силу в России 29.09.2020, 11:010 Псковичам расскажут про поминальные книги XVII-XVIII веков 29.09.2020, 10:530 Не для галочки: как волонтерит «Старость в радость»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.