Общество

Облизбирком провел открытые обсуждения проекта схемы избирательных округов Пскова

Избирательная комиссия Псковской области провела открытые обсуждения проекта схемы избирательных округов города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме

Напомним, на 49-й сессии регионального парламента был принят законопроект о сокращении числа депутатов в новом созыве Псковского областного Собрания с 44 до 26. Таким образом в Псковской области предстоит изменить нарезку избирательных округов, сократив их число с нынешних 22 до 13, в 30-дневные сроки. Работа по предоставлении проекта схемы была поручена Избирательной комиссии Псковской области. Проекты были подготовлены и отправлены на обсуждение во все партийные фракции, представленные в областном Собрании.

Также проекты были сделаны для городов Псков и Великие Луки с учетом географической привязки к районам и сбалансированности по количеству избирателей.

Сегодня, 29 сентября, в Избирательной комиссии Псковской области прошло открытое обсуждение проекта схемы округов по областному центру. В совещании приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководство областного избиркома и ТИК Пскова.

На территории города создается четыре избирательных округа. По итогам обсуждения были высказаны конструктивные предложения по корректировке количества избирателей в двух округах. Все поступающие замечания будут учтены при итоговом формировании округов.