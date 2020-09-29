Общество

В Пскове продолжается уборка территорий воинских захоронений

В Пскове продолжается уборка общественных пространств от мусора. 29 сентября «Мехуборка» вывезла отходы после благоустройства территорий воинских захоронений на улице Лесной и Юбилейной, школы на Ольгинской набережной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Экопром» (регоператор по обращению с ТКО в Псковской области — ред.), работы производятся в рамках договоров регионального оператора по обращению с ТКО с организациями, ответственными за содержание данных участков.

На прошлой неделе по контракту регионального оператора с ООО «Мега-Сервис» «Мехуборка» вывезла отходы после уборки двух воинских захоронений. Порядок был наведен на воинских захоронениях «65 тысяч» на Крестовском шоссе и на ул. Юбилейной.

Обеспечение своевременной очистки и поддержание общественных территорий Пскова в надлежащем санитарном состоянии относится к зоне ответственности управления городского хозяйства администрации города и производится в рамках контрактов с подрядными организациями. Правила содержания и уборки городских пространств прописаны в Санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию территорий муниципальных образований, утвержденных 5 декабря 2019 года.