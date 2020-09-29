Общество

Жители Рокоссовского, 20 вышли с инициативой придать домовой территории статус сквера

Жители дома по улице Рокоссовского, 20 обратились к главе Пскова Елене Полонской с просьбой придать благоустроенной зеленой зоне в пределах их дома статус сквера или парка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Активистка дома Нина Егорова вместе с неравнодушными соседями в течение 18 лет высаживала деревья и кустарники на придомовой территории.

«В 2002 году здесь была канава и невозможно было ходить. Мы решили, что нужно что-то с этим делать. Всем домом устроили субботник, начали сажать деревья вдоль канавы. Привозили саженцы из леса и с собственных дач. Сейчас здесь постоянно гуляют дети и семьи с разных районов. Мы часто слышим в свой адрес слова благодарности за то, что обустроили здесь настоящий райский островок», - поделилась псковичка.

Елена Полонская поблагодарила жителей за создание такого уютного уголка и сообщила, что вопрос о присвоении благоустроенной зеленой зоне статуса сквера или парка будет вынесен на обсуждение комиссии по землепользованию и застройки города Пскова.