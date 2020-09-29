Общество

Ивовая аллея появилась на Рижском проспекте

Сегодня, 29 сентября, новую аллею японских ив высадили вдоль Рижского проспекта, напротив дома №51. В мероприятии, которое прошло в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», приняла участие глава Пскова Елена Полонская, волонтеры и активисты Молодежного совета при главе муниципалитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Елена Полонская поблагодарила всех участников, в том числе предприятие-партнера, за предоставленные саженцы.

«Очень важно, что мы проводим такие мероприятия, приурочивая их не только к памятным датам, а в течение всего года. В них участвуют и жители, и предприятия. При закладывании сада памяти, и в дальнейшем мы будем обязательно за ним ухаживать, ведь это бережное отношение к памяти о наших предках, наших близких и родных, которые подарили нам уникальную возможность жить в мире», - отметила Елена Полонская.

Напомним, ранее новые аллеи уже появились в Пскове возле школы №24, а также на улицах М. Горького и Балтийская.

Благоустройство зеленых зон проводится в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, когда во всей стране будет посажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.