Общество

Венеру и созвездие Ориона сфотографировал астроном над псковской деревней Черняковицы

Планеты Венеру и Марс, а также созвездия Тельца и Ориона запечатлел астроном-любитель Петр Митрофанов в деревне Черняковицы Псковского района.

Созвездие Ориона на восходе. Фото Петра Митрофанова

Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Венера над дачным домом. Фото Петра Митрофанова

Кроме того, на рассвете астроному удалось сфотографировать Млечный Путь. Снимки были сделаны 23, 26 и 27 сентября.

Созвездие Тельца над домом и Марс над яблонями. Фото Петра Митрофанова

Деревня Черняковицы расположена в 10 км к северо-востоку от областного центра на реке Пскове.

Млечный Путь на рассвете. Фото Петра Митрофанова