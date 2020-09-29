Общество

Минфин предложил расширить доступ к данным о смерти

Министерство финансов России подготовило поправки в статью 13.2 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Ими ведомство предлагает расширить перечень лиц, которым предоставляются данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений.

Согласно документу, ведомство предлагает наделить таким правом Федеральную службу судебных приставов, оператора единой системы нотариата - Федеральную нотариальную палату и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет газета «Известия».

В пресс-службе Минфина разработку законопроекта подтвердили. Как пояснили в ведомстве, сейчас Федеральная служба судебных приставов и Федеральная нотариальная палата получают сведения о государственной регистрации смерти из ЕГР ЗАГС по запросу, что в некоторых случаях недостаточно для своевременного исполнения их полномочий. Например, в части приостановления или завершения исполнительного производства.

«Оптимизация получения необходимых сведений, предусмотренная законопроектом, позволит ускорить процесс прекращения исполнительного производства, сократить расходы на его ведение, а также не допустить фактов мошенничества с доверенностями, прекратившими свое действие в связи со смертью доверителя», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Предоставление доступа к ЕРГ ЗАГС Минцифре, как оператору ЕСИА (системы, обеспечивающей предоставление госуслуг в электронной форме), в свою очередь, позволит оперативно решать вопрос об ограничении неправомерного доступа к учетной записи умершего в указанной системе в целях обеспечения защиты содержащихся в ней персональных данных и недопущения фактов совершения мошеннических действий с учетной записью умершего.

Также в министерстве отметили, что принятие законопроекта позволит минимизировать личный контакт служб с населением, что особенно актуально в период распространения коронавируса, поскольку сейчас - в отдельных случаях - граждане все еще вынуждены лично уведомлять службы о своих умерших родственниках.

«Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования с заинтересованными органами, по итогам которых он будет направлен на рассмотрение в правительство, а уже после - внесен в Госдуму. Сроки принятия законопроекта будут зависеть от хода его рассмотрения на указанных этапах», - уточнили в пресс-службе Минфина.