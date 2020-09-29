Общество

Вакцина от 23 штаммов пневмококка поможет не заболеть коронавирусом

Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым, чтобы не заразиться и избежать тяжелых осложнений при коронавирусе. Взрослым, по их мнению, лучше подойдет 23-валентная, а детям и пожилым - 13-валентная вакцина от пневмококка. Разница между ними заключается в наборе штаммов опасной бактерии, против которой формируется защита, пишет газета «Известия».

Главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского университета Николай Брико отметил, что существуют рекомендации, в которых четко прописано, кому какой препарат показан.

«Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно конъюгированную тринадцативалентную вакцину, - отметил специалист. - Для лиц старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями мы рекомендуем начинать с нее же, а через год уже прививаться двадцатитрехвалентной».

Здоровым же взрослым людям рекомендуют именно двадцатитрехвалентную вакцину. По словам экспертов, вовремя сделанный укол позволит избежать бактериальных осложнений при COVID-19 и улучшит состояние иммунной системы.