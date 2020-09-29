Общество

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к главе правительству Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования, следует из письма, размещенного на интернет-сайте организации.

Как говорится в обращении, данный вопрос не решен, что «приводит к правовым коллизиям». Свою позицию ФНПР объясняет тем, из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы, передает РИА Новости.

В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, отмечают в ФНПР. Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет, указывают авторы письма.

Как считают в федерации, такая ситуация «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

Профсоюзы предложили отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода – с 258 до 264 месяцев.

В соответствии с методикой расчета, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам в возрасте старше 60 лет, и женщинам в возрасте старше 55 лет, – на 2021 год составит 264 месяца.

Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей пенсии повышение происходило ежегодно на шесть месяцев.

Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет будет сделан беззаявительно.