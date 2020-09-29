Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Основная тема разговора - цели, задачи и итоги недавней поездки делегации Псковской области в Республику Беларусь. Также ведущий Максим Костиков планирует обсудить с Верой Емельяновой вопросы, касающиеся реализации в Псковской области нацпроектов по линии здравоохранения, образования и демографии; вакцинации от коронавируса и предоставления «коронавирусных» мер поддержки населению.

Ведет эфир Максим Костиков. Свои вопросы Вере Емельяновой можно задать по телефону 56-73-72.