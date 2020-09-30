Общество

Псковская Росгвардия напоминает о переносе сроков продления лицензий

Управление Росгвардии по Псковской области информирует, что в период ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, сроки разрешительных документов продлеваются до 1 декабря. В связи с этим заявление на продление разрешительных документов необходимо подать до 1 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии, до 1 декабря переносятся сроки: подтверждения соответствия юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, в том числе предусматривающим переоформление (продление) лицензий, разрешений удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением лицензий на осуществление частной детективной и охранной деятельности, по которым срок подтверждения соответствия наступает в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года.