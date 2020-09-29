Общество

Росгвардия запускает молодежный ютуб-проект «Проверка на прочность»

Росгвардия запускает уникальный молодежный ютуб-проект «Проверка на прочность». Вместе с популярным телеведущим Андреем Черкасовым звезды отечественного шоу-бизнеса, актеры, музыканты и блогеры попробуют себя в роли специалистов различных профессий Росгвардии — кинологов, водолазов, взрывотехников и многих других.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в пилотной серии «Проверки на прочность» народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный и Андрей Черкасов испытают себя в качестве дрессировщиков служебных собак. Ведущему и гостю программы предстоит выполнить специальные тестовые задания от кинологов Росгвардии, облачиться в защитный костюм и даже испытать на себе остроту зубов бельгийских овчарок.

Старт проекта состоится 1 октября в 16.00 на официальном аккаунте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Youtube.