Общество

Ликвидация ГУПов и МУПов — вред или благо?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 29 сентября. Какие ГУПы и МУПы в ближайшее время канут в лету, и будет ли это во благо или во вред для граждан - ответы на эти вопросы искала ведущая программы Любовь Кузнецова.

В Псковской области готовятся к ликвидации ряд государственных и муниципальных предприятий. На территории нашего региона в настоящее время действуют 8 государственных и 106 муниципальных унитарных предприятий. Абсолютное большинство из них к 2025 году должны прекратить свое существование или поменять организационно-правовую форму. То есть быть реформированными в ООО, АО, ЧГП, АНО и прочие.

В декабре прошлого года вступил в силу 485 федеральный закон, который устанавливает запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. С этого момента в каждом субъекте РФ началась работа по секвестрованию ГУПов и МУПов. Так, администрация Псковской области, совместно с Управлением ФАС по региону и администрациями муниципалитетов составили план ликвидации и реформирования этой сферы. Следует вспомнить, что государственные и муниципальные предприятия — это пережитки советской эпохи. Экономисты называют эти организационно-правовые формы самой бездарной и неэффективной моделью собственности, подчеркивая, что в любой стране мира государство - самый плохой управленец и бизнесмен. При этом ГУПы и МУПы получают дотации и субсидии из бюджетов на свою деятельность.

Судите сами: чем хуже положение дел на том или ином предприятии, тем больше в него нужно вкладывать средств налогоплательщиков. Такие предприятия, как Псковская областная типография, Псковпассажиравтотранс, многие теплосети и водоканалы, госмедиахолдинг — все они получают бюджетные средства на ведение деятельности. И далеко не все оправдывают свое существование, тем более — дают прибыль. Расцвет МУПов и ГУПов в области пришелся на десятилетие с середины 90-х годов прошлого века. Хорошо известное «Псковалко» было тоже госпредприятием, получало деньги налогоплательщиков, затем было акционировано.

Псковская областная типография до сей поры не слезла с иглы государственной подпитки деньгами налогоплательщиков, в отличие от Великолукской и Невельской. Аналогичная ситуация с Госмедиахолдингом, который власть дотирует за госпропаганду.

Администрацией Псковской области план по реформированию сферы государственных муниципальных предприятий составлен, сообщила нам и.о. руководителя комитета по управлению госимуществом региона Наталья Серебренникова. К 1 января 2025 года, как предполагают власти, 74 унитарных предприятия будут ликвидированы или реформированы.

27 декабря 2019 года вступил в силу федеральный закон №485, который устанавливает запрет на создание унитарных предприятий и осуществления их деятельности на конкурентных рынках. С этого момента администрация Псковской области совместно с муниципальными образованиями области и Управлением федеральной антимонопольной службы по Псковской области стали работать над планом совместных мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий до 2025 года. На сегодняшний день план мероприятий составлен и утвержден. На сегодняшний день на территории Псковской области деятельность осуществляют 8 государственных унитарных предприятий и 106 муниципальных предприятий. По итогам проведенного анализа до 1 января 2025 года 74 унитарных предприятия подлежат ликвидации, преобразованию, все действия зависят от собственника. Преобразование может быть либо в акционерное общество, либо в учреждение, все, что находится на конкурентных рынках подлежит преобразованию. Поэтому в отношении государственных предприятий на сегодняшний день принято решение о ликвидации двух - Псковской областной типографии и Медиахолдинга Псковской области. В отношении остальных шести вопрос еще не решен. Будет проведена инвентаризация имущества, просмотрены активы и так далее. По ликвидированным на сегодняшний день предприятиям можно сказать, что мы в тесной связи работаем с учредителями, трудовыми коллективами, чтобы сотрудники данных предприятий могли трудоустроиться, этот план на 100% до 2025 года выполним. Все, что будет связано с дальнейшей судьбой муниципальных предприятий будет решаться на сессиях муниципальных депутатов, где их дальнейшая судьба будет определена. С планом можно будет ознакомиться в сети Интернет на сайте комитета. У нас остаются транспортные предприятия - «Псковпассажиравтотранс», «Славяне» - здесь активно идет инвентаризация имущества, данные предприятия имеют значительные объемы активов, поэтому в ближайшее время вряд ли мы определимся с этими предприятиями, но не в этом году точно. Нужно оценить все активы, дальнейшую судьбу, что повлечет значительные расходы на их ликвидацию, реорганизацию, переоформление прав. Мы не определяем судьбу предприятий, это дело профильных органов исполнительной власти. Например, без комитета по транспорту решение о преобразовании транспортных предприятий не может быть принято. Если это преобразование в учреждение, то данное решение принимается только с согласия областного Собрания депутатов, если мы будем их акционировать, приватизировать, то опять же без решения Собрания депутатов такое решение самостоятельно комитет по имуществу принять не может. Также добавлю, что сейчас мы активно работаем с муниципальными имущественниками по инвентаризации всех объектов, которые находятся у муниципальных предприятий, поскольку отсутствие денежных средств препятствовало мощной инвентаризации, потому что любая сделка, регистрация муниципального имущества у госпредприятий — это всегда госпошлина в размере 22 тысяч, это значительные суммы для предприятий. Сейчас к этой работе подключаются профильные КУМИ районов, ведут работы по регистрации объектов. Это значительный временной промежуток.

Глава регионального управления федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец подтвердила: о планах чиновников ведомство в курсе, действия согласованы. Исключению из списков ликвидации или реформирования сферы ГУПов и МУПов подлежат предприятия естественных монополий, сферы культуры, гособоронзаказа. И только. Рынок унитарных госпредприятий формировался десятилетиями, поэтому в одночасье невозможно все перестроить без ущерба для граждан, комментирует 4-летний переходный период Ольга Милонаец.

Поддержка ГУПов и МУПов, финансовые вливания, передача государственного имущества, оборудования настолько закрыты и непрозрачны, что тягаться с ними в этой форме, в которой они есть, практически невозможно. Это дается через субсидии, увеличение уставного капитала, что в принципе по закону невозможно с ООО и акционерными обществами. То есть их деятельность будет более прозрачной, они не смогут использовать все эти кормушки, которые содержатся в бюджетном кодексе для ГУПов и МУПов. Если они будут рентабельными сами по себе, да пожалуйста, чем плохо, если будет на рынке конкуренция ООО или акционерных обществ? По крайней мере кормушек, несмотря на то, что госпредприятие убыточное, а в него продолжают вливать с нашего бюджета бесконечные субсидии, не будет, такое уже прекратится.

Как ликвидацию, так и реформирование государственных и муниципальных предприятий необходимо будет согласовывать с депутатами областного парламента, районных собраний и городских дум. Председатель комитета по бюджету областного собрания Борис Полозов убежден, что к сфере госпредприятий, их ликвидации или реформирования общим чохом подходить нельзя. Далеко не все можно ликвидировать. И надо думать, во что и ради чего переформатировать. Нагрузка на бюджет большая, но и социальная миссия некоторых госпредприятий крайне необходимая.

Нельзя тут всех под одну гребенку. Нужно смотреть, что за предприятие, чем оно занимается, в какой отрасли работает, и принимать решение абсолютно конкретно. В разных регионах сложилось все по-разному, даже у нас внутри области. Если Псков обеспечивает «Псковпассажиравтотранс», то в Великих Луках давным-давно частник обеспечивает все городские перевозки. Тут нужно отдельно смотреть и принимать решение, чтобы не сделать хуже. Нужно по каждому предприятию смотреть, взвешивать, анализировать финансовое состояние, хозяйственную деятельность в течение последних лет.

Большое благо и большое облегчение для городских, районных и регионального бюджетов видит в реформировании государственных и муниципальных предприятий псковский промышленник Игорь Савицкий. В 90-е годы, когда он был депутатом Псковской городской думы, по его словам, голосовал против создания МУПов, поскольку было сразу понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Однако он опасается, что акционирование и приватизация отдельных предприятий может стать средством обогащения отдельных людей и обиранием граждан.

Государство, действительно, самый плохой и неэффективный бизнесмен и управленец. Это не только в нашей стране, это, буквально, по всему миру, любую страну возьмите, и все будет одно и то же. Я был в первой городской Думе, когда создавались эти ГУПы и МУПы. Я был категорически против их создания, я чувствовал, что некоторые люди, немного далекие от бизнеса, но очень желающие заработать, хотели сделать под себя предприятия и на этом зарабатывать, приватизировать некие предприятия через государство. Я был против этого категорически, я говорил, давайте сделаем эти предприятия частными, если они, как вы говорите, приносят только убытки, и никто не будет заниматься этими предприятиями, давайте платить им дотации и субвенции, посмотрим на это дело год или два. Я всех уверял, что через год-два по крайней мере половина МУПов и ГУПов получать субвенции и дотации не будет, что облегчит судьбу нашего тогда не сильно благополучного бюджета. Таких, как я, было меньшинство, депутаты, которые были в первой городской Думе, были за все государственное, потому что они были людьми из советских времен, мои предложения не прошли. Эта приватизация, по-моему, или уничтожение ГУПов и МУПов, инициируется с той целью, чтобы наиболее лакомые куски прихватили люди, которые близки к администрации, которые имеют туда вход, и которые могут повлиять на ход этой приватизации. Это очень плохо, и псковичам нужно быть начеку.

Коллега Игоря Савицкого по областному собранию депутатов, вице-спикер, представитель КПРФ Анатолий Копосов является противником уничтожения муниципальных и госпредприятий. Он считает, что эффективность их работы не зависит от организационно-правовой формы. Нужно усилить контроль чиновников за подведомственными предприятиями.

Надо заниматься на уровне администрации, смотреть, что мешает им работать. Фактически перевод унитарных предприятий [в частные] скажется на тарифах. Опять будем повышать тарифы для населения и смотреть, кто придет из собственников этих предприятий. Я не уверен, что мы можем улучшить в какой-то степени работу этих предприятий. А если не будем повышать тарифы, значит придется давать дотации, субсидии этим собственникам.

Руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов не согласен с Анатолием Копосовым в той части, что при смене организационно-правовой формы предприятия новый собственник сможет влиять на тарифообразование. Игорь Максимов является сторонником избавления бюджетов от МУПов и ГУПов. Эти предприятия необходимо акционировать, считает он.

Государство - не самый эффективный управленец. Предприятием, имуществом, даже домом, машиной, нужно управлять и управлять профессионально. К сожалению, государство, я имею в виду чиновничий люд, не всегда обладает компетенцией, кругозором, чтобы уметь профессионально управлять всем, начиная от здравоохранения и до теплосетей. Это все зона ответственности государства. А почему должны вырасти тарифы? Тарифы на ЖКХ, например на тепло, утверждаются в одном и том же органе — государственном комитете по тарифам, которому все равно, какая форма собственности у организации: частная или получастная, государственно-частное партнерство. Все утверждается по одним и тем же лекалам, постановлениям и подходам.

А вот сами Псковские тепловые сети пока реформировать не собираются. Во всяком случае на данный момент каких бы то ни было планов по акционированию, концессии и прочему в планах городских властей нет, сообщил нашей программе заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. Равно как и по Горводоканалу. А вот над судьбой иных МП власти задумываются. И так и не оставляют идею создать новый МУП, в который пытаются объединить ЦСМ и Парк культуры и отдыха им. Пушкина — парки и ярмарки. Однако вопрос еще в стадии обсуждения с ФАС.

У нас на сегодняшний день есть 6 муниципальных предприятий. Горводоканал и Тепловые сети мы в принципе не планирует реформировать, а по остальным иногда консультируемся, но поскольку время у нас есть аж до 2025 года, думаю, что в ближайшее время конкретных решений по реорганизации приниматься не будет. У нас есть МП «Банно-прачечный комбинат», есть муниципальное предприятие аптеки, МП «Лифтмонтажсервис» и муниципальное предприятие парки-ярмарки. До 2024 года надо дожить, посмотреть, что будет. Возможно, будет переформатирование, концессия, акционирование, возможно, рынок отрегулируется так, что в этих предприятиях не будет необходимости. Сейчас рано делать однозначные выводы.

Безусловно, убыточные предприятия не должны быть повешены на шею и без того не богатых бюджетов: будь то регионального или местных. Большинство ГУПов и МУПов по большому счету можно и нужно преобразовывать и отдавать в умелые управленческие руки. Государство не должно заниматься бизнесом. Другой вопрос, что власти должны создавать благоприятные условия для работы того или иного предприятия. Это правовое регулирование. Так принято во всем цивилизованном мире. Будем надеяться, что заработает и в нашей стране. Без ущерба для граждан.