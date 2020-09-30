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Общество

Александр Седунов о поддержке педагогов и новациях в системе образования

30.09.2020 17:40|ПсковКомментариев: 2

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал Псковской Ленте Новостей о существующих в регионе мерах поддержки педагогов, о новациях в сфере образования, а также о том, какая работа проводится по привлечению молодых специалистов в учреждения образования области. 

- Александр Всеволодович, сколько молодых педагогов трудоустроилось в образовательные учреждения региона с начала текущего учебного года?

- В 2020 - 2021 учебном году 143 молодых специалиста впервые приступили к работе в школах Пскова и Псковской области. В школы города Пскова пришел работать 61 молодой педагог, в школы Великих Лук - 14.

- Какая работа проводится по привлечению молодых специалистов в учреждения образования области?

- В соответствии с поручением президента Российской Федерации, начиная с 2020 года, на территории Псковской области реализуется программа «Земский учитель». Отмечу, что целями программы является повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специалистами в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы или дефицит кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

Кроме того, ежегодно в области проводятся региональные этапы конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог», «Мастер года», «Сердце отдаю детям», последний конкурс для педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования. Для победителей конкурсов установлена грантовая поддержка в размере 50 тысяч рублей; для призеров, занявших второе место, - 30 тысяч рублей; для призеров, занявших третье место, - 20 тысяч рублей. 

- Расскажите, пожалуйста, какие меры поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов, существуют в регионе?

- С целью поддержки молодых специалистов в регионе законом «Об образовании в Псковской области» педагогическим работникам, впервые получившим высшее или среднее профессиональное образование, ежегодно в течение первых 3 лет работы в образовательной организации за счет средств областного бюджета производится выплата денежного пособия в размере 50 000 рублей.

Также отмечу, что на муниципальном уровне предусмотрены дополнительные меры поддержки для молодых учителей. Это и доплата специалистам, успешно прошедшим стажировку, единовременная выплата вновь прибывшим молодым специалистам и ежемесячная надбавка к заработной плате.

Молодым специалистам оказаны также другие меры поддержки. К примеру, 25 % доплата к заработной плате педагогическим работникам в сельской местности, коммунальные льготы сельским учителям, бесплатный проезд работников сельских школ, включая педагогических работников, к месту работы и обратно.

В области реализуется несколько программ по обеспечению жильем разных категорий граждан. Среди них - программа по строительству жилья для специалистов на селе (агрогородки), для молодых семей Псковской области.

Хочется отметить, что с 1 сентября 2020 года осуществляются выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций в размере 5 000 рублей. 

В соответствии с поручением губернатора области по вопросу трудоустройства выпускников очной формы обучения по программам высшего и среднего профессионального образования в 2020 году Псковский государственный университет совместно с региональным комитетом по труду и занятости и комитетом по образованию области разработали проект региональной программы поддержки молодых специалистов, окончивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования.

- В январе 2020 года стартовала программа «Земский учитель». Расскажите, пожалуйста, как она реализуется в Псковской области? Сколько педагогов приступили к работе в школах псковской глубинки? Из каких регионов?

- Министерством просвещения Российской Федерации по программе «Земский учитель» Псковской области в 2020 году было выделено пять мест.

На открытый конкурс поступило 438 заявок, представлено и принято 105 пакетов документов от претендентов. Конкурсной комиссией была проведена экспертная оценка представленных претендентами документов. В настоящее время пять победителей заключили трудовые договоры и приступили к работе в сельских общеобразовательных школах. Педагоги работают в Бежаницком, Гдовском, Печорском, Псковском и Опочецком районах.

Отмечу, что победители приехали из Омской и Смоленской областей, Санкт-Петербурга, Порхова, Пскова.

- Какие ожидаются новации в системе образования в новом учебном году?

- Новации в системе образования на сегодняшний день, как правило, связаны с реализацией национальных проектов.

Проект «Современная школа» национального проекта «Образование» подразумевает создание новых мест для школьников, полную ликвидацию второй смены, обновление материально-технической базы, образовательных программ, внедрение новых методов обучения и воспитания. Как и в других субъектах Российской Федерации в Псковской области в рамках национального проекта «Образование» активно идет модернизация системы образования, в том числе, в 2021 году будет построена школа в Великих Луках на 800 мест, произведена реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», второй корпус, в Великих Луках в 2020 году.

Кроме того, в сельских школах создается 41 Центр «Точки роста», позволяющих внедрить в образовательный процесс современные технологии и новые методы обучения по таким предметам как: «Технология», «Информатика и ИКТ», «ОБЖ». Также на базе этих центров будут развиваться творческая и проектная деятельность и шахматное образование.

В 2020 этом году планируется оснащение оборудованием следующих центров: ГБОУ ПО «Центр специального образования №1», ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», которые реализуют адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» национального проекта «Демография» 2020 году ведется строительство пристройки к детскому саду в Пскове на Рижском проспекте на 80 мест, строительство новых детских садов в Пскове по улице Алехина на 270 мест, в деревне Борисовичи Псковского района на 140 мест, в Неелово-2 на 270 мест, в Великих Луках по улице Заслонова на 140 мест, в Великих Луках в микрорайоне Дружба на 140 мест.

В 43 образовательных учреждениях создается 4485 новых мест в дополнительном образовании. В результате реализации проекта 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием, в том числе 70% детей с ОВЗ.

Также открываются новые места дополнительного образования детей по 6 направлениям: естественнонаучная, техническая, художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая. Новые места дополнительного образования детей будут оборудованы новым высокотехнологичным оборудованием для реализации новых программ дополнительного образования в образовательных учреждениях области. Основное внимание уделяется естественнонаучной и технической направленностям.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сельских школах Псковской области отремонтируют 19 спортивных залов в 2020 году. Это будут универсальные площадки, на которых заниматься физкультурой и спортом смогут не только учащиеся школ, но и местные жители.

Важным, на мой взгляд, является то, что школьники Псковской области участвуют в профориентационных онлайн-мероприятиях в рамках проекта «ПроеКТОриЯ», где они знакомятся с ключевыми отраслями экономического развития страны, получают представление о профессиях и возможности решать реальные практические задачи отрасли.

В 2020 году начнет работу стационарный и мобильный детский технопарк «Кванториум» в Великих Луках. Благодаря работе мобильного кванториума школы пяти муниципалитетов будут вовлечены в обучение.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году 75 образовательных организаций, в том числе 61 школа, будут оснащены современным компьютерным оборудованием - 2 компьютерными классами (30 ноутбуков для обучающихся, ноутбуки учителя, интерактивные комплексы, многофункциональные устройства), оборудование для проведения сеансов видеоконференцсвязи. Данное оборудование также приобретается за счет средств федерального и регионального бюджета национального проекта «Образование». В рамках реализации программы «Цифровая экономика», смежной с реализации проекта ЦОС, все сельские школы области получат высокоскоростной доступ к Интернет, развитую сетевую инфраструктуру и возможность работы с цифровой образовательной платформой «Маркетплейс образовательного контента и услуг», платформой «Российская электронная школа». Современное компьютерное оборудование позволить обеспечить доступ обучающихся к современному цифровому образовательному контенту, дальнейшее развитие дистанционного обучения, повышение квалификации педагогических работников и руководителей школ по вопросам цифровой образовательной среды.

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Псковской области продолжается деятельность консультационной службы по оказанию бесплатных консультационных услуг семьям с детьми и будущим приемным родителям.

Отмечу, что региональная консультационная служба в 2020 году представлена 42 консультационными центрами во всех районах Псковской области и насчитывает 87 специалистов-консультантов: педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, методистов, воспитателей. Основным направлением деятельности консультационной службы является оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей или желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей с целью превышения педагогической и психологической компетентности родителей (законных представителей).

Таким образом, консультации могут получить проживающие на территории Псковской области граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, и граждане, воспитывающие детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Консультанты не оказывают помощь непосредственно детям, и в случае обращения именно за такой помощью консультанты разъясняют получателям услуги порядок и условия оказания соответствующего вида помощи ребёнку, направляют в соответствующие организации.

Бесплатные консультации можно получить по любым вопросам воспитания и образования детей в возрасте от 0 до 18 лет в консультационных центрах по месту жительства или в другом консультационном центре по желанию. Телефон: 8 (8112)72-71-41.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» Псковский агротехнический колледж победил в конкурсном отборе на получение гранта из федерального бюджета в размере 43,6 млн рублей. Уже в декабре 2020 года состоится торжественное открытие пяти мастерских: ветеринария, зоотехника, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство.

Беседовала Олеся Скрипченко 

Теги: #школа #школьники #образование #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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