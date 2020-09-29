Общество

Великолукской школе №7 присвоят имя пограничника Антона Злобина

Торжественное мероприятие, посвященное присвоению средней общеобразовательной школе №7 имени ее ученика - Антона Злобина, состоится в образовательном учреждении 5 октября. Ранее соответствующее распоряжение было подписало руководство администрации Великих Лук, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Почтить память товарища, доблестного офицера и настоящего патриота Антона Злобина в этот день соберутся его одноклассники, однокурсники, сослуживцы и жители города.

Сегодня имя Антона Злобина увековечено на именной плите памятного знака, установленного в Великих Луках в честь погибших в «горячих точках» военнослужащих, и на памятной доске, размещенной на фасаде школы. В музее учебного заведения представлены материалы о его судьбе и героическом поступке.

Напомним, старший лейтенант, пограничник, кавалер ордена Мужества Антон Злобин героически погиб на таджикско-афганской границе 2 января 1995 года. Во главе маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда он отправился на помощь товарищам, попавшим в засаду боевиков. Продвигаясь под огнем противника, две бронемашины подорвались на минах, что унесло жизни 9 пограничников, в том числе Антона Злобина.