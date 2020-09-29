Общество

Сотрудники Псковского филиала Россельхозбанка высадили аллею на Рижском проспекте

Сотрудники Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» присоединились к международной акции «Сад Памяти», в рамках которой высадили вдоль Рижского проспекта, напротив дома №51, аллею японских ив. В мероприятии также приняли участие глава Пскова Елена Полонская, волонтеры и активисты Молодежного совета при главе города.

«Для нас честь принимать участие в акции "Сад Памяти", - подчеркнул директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов. - Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной, и наша задача - помнить, какой ценой наши предки отстояли свободу. Пусть "Сад Памяти" будет каждому небольшим напоминанием о том, что наши деды и прадеды отдали свою жизнь, чтобы мы могли жить под мирным небом».

В свою очередь глава города поблагодарила сотрудников банка за проявленную гражданскую позицию и организацию высадки аллеи. «Огромное спасибо, что вы наши время и стали партнерами акции, - обратилась она к сотрудникам банка. - Я надеюсь, что жители города будут бережно относиться к "Саду Памяти" и нести в своем сердце победу предков, дедушек и бабушек. Мы действительно имеем сегодня уникальную возможность спокойно растить детей и не испытывать жуткого страха перед войной и насилием, страха потерять близких и родных - это бесценный дар, который оставили нам наши предки».

Всего было высажено 10 японских ив. В акции приняли участие 15 сотрудников Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Помимо высадки, банк также установил информационную табличку и будет ухаживать за насаждениями. Саженцы предоставил садовый центр «На Лепешах».

Добавим, что акция «Сад памяти» - это международная акция, приуроченная к 75-летию Великой Победы. Она проходит на всей территории России - от Владивостока до Калининграда. Идея акции заключается в том, чтобы высадить по всей стране 27 миллионов деревьев, тем самым создав каждому из погибших в годы Великой Отечественной войны живой памятник.