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От развития добрососедских отношений выиграют жители Псковской области и Белоруссии - Александр Козловский

Отношения между Псковской областью и Республикой Беларусь, экономические и добрососедские, активно развиваются и будут развиваться в дальнейшем. От этого выиграют обе стороны, в первую очередь, жители сопредельных территорий. Таким мнением в разговоре с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель РСПП Псковской области Александр Козловский.

«Я не однократно говорил и продолжаю утверждать, что для Псковской области сотрудничество с Республикой Беларусь очень важно. У нас не только партнерские отношения, но и добрососедские, поскольку некоторые жители региона и соседнего государства являются родственниками. Конечно, очень важно сохранить эти добрые отношения, дать возможность людям видеться с друг с другом, общаться и при этом развивать еще и экономические связи. От этого выиграет как Республика Беларусь, так и Псковская область и ее приграничные районы в первую очередь», - высказался он.

Кроме того, Александр Козловской отметил, что стороны проводят достаточно много совместных патриотических мероприятий, что также, по его словам, позволяет укреплять добрососедские отношения.

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Он напомнил, что на днях Белоруссию посетила делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, итогом визита стали договоренности о развитии сотрудничества в таких направлениях, как сельское хозяйство, транспортная сфера, закупка дорожной и сельскохозяйственной техники белорусского производства, а также поставки в соседнее государство оборудования, которое производится на территории Псковской области.

«Показатель важности этих встреч - это их уровень. То, что состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, показывает, насколько развитие тесных взаимоотношений важно и для белорусской, и для российской стороны. Я надеюсь, что эти отношения будут развиваться и в дальнейшем», - добавил депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что активизация взаимоотношений также происходит и на парламентском уровне: через Союзное государство и комиссии, которые работают в рамках совместного парламента, членом которого является Александр Козловский.

«Мы уже намечаем встречи, работаем на следующий период - 2021 год. Надеюсь, что и в этом году будет проведено еще много мероприятий. Основная наша задача – расширение взаимоотношений и доработка законов - так, чтобы жителям обоих государство было удобно посещать наши страны, чтобы мы не замечали больших различий в отношении к гражданам той или иной страны», - заключил Александр Козловский.