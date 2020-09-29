От развития добрососедских отношений выиграют жители Псковской области и Белоруссии - Александр Козловский

Отношения между Псковской областью и Республикой Беларусь, экономические и добрососедские, активно развиваются и будут развиваться в дальнейшем. От этого выиграют обе стороны, в первую очередь, жители сопредельных территорий. Таким мнением в разговоре с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель РСПП Псковской области Александр Козловский.
Кроме того, Александр Козловской отметил, что стороны проводят достаточно много совместных патриотических мероприятий, что также, по его словам, позволяет укреплять добрососедские отношения.
Он напомнил, что на днях Белоруссию посетила делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, итогом визита стали договоренности о развитии сотрудничества в таких направлениях, как сельское хозяйство, транспортная сфера, закупка дорожной и сельскохозяйственной техники белорусского производства, а также поставки в соседнее государство оборудования, которое производится на территории Псковской области.
Он подчеркнул, что активизация взаимоотношений также происходит и на парламентском уровне: через Союзное государство и комиссии, которые работают в рамках совместного парламента, членом которого является Александр Козловский.
«Мы уже намечаем встречи, работаем на следующий период - 2021 год. Надеюсь, что и в этом году будет проведено еще много мероприятий. Основная наша задача – расширение взаимоотношений и доработка законов - так, чтобы жителям обоих государство было удобно посещать наши страны, чтобы мы не замечали больших различий в отношении к гражданам той или иной страны», - заключил Александр Козловский.