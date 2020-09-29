Общество

Танцевальный флешмоб для детей прошел в Островском районе

Псковская организация «Дети – наше будущее» организовала для детей в островской деревни Воронцово творческое мероприятие в рамках проекта «Путешествие к истокам». В мероприятии приняли участие ребята из творческих мастерских Пскова и из островского отделения «Особые дети – могут», сообщили Псковской Ленте Новостей в организации «Дети – наше будущее».

«В Воронцово творческие мероприятия проводятся не часто, поэтому деревенские дети были рады гостям. Юные артисты из Пскова представили зрителям небольшие театральные постановки и провели с ребятами танцевальный флешмоб. Дети с большим удовольствием танцевали, а за выступлением псковичей следили так внимательно, что на площадке стояла абсолютная тишина», - рассказали организаторы мероприятия.

Дети – подопечные островского отделения «Особые дети – могут» и волонтеры ДДТ Острова подготовили и показали псковичам миниатюры на школьную тему. А затем режиссер проекта Наталья Сурикова провела для всех участников творческого мероприятия мастер-класс по сценическому мастерству.

Директор Воронцовской средней школы Алексей Васильев во время выступления на творческом мероприятии выразил председателю ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлане Петровой благодарность за организацию интересного мероприятия, высказал предложение продолжать успешное сотрудничество и вручил руководителю общественной организации благодарственное письмо.