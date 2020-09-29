Общество

Вера Емельянова: Псковская область была, есть и будет добрым соседом Белоруссии

Псковская область была, есть и будет добрым соседом Белоруссии. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября, подводя итоги визита псковской делегации в Белоруссию.

«Это была плановая поездка, - отметила она. - Нынешняя встреча с участием псковской делегации приурочена к Форуму регионов, который проходит на территории Белоруссии и России. Это площадка для решения социально-экономических и торгово-промышленных вопросов».

Белоруссия имеет потенциал, подчеркнула первый вице-губернатор, который был бы полезен Псковской области в ближайшие 2-3 года.

По словам Веры Емельяновой, поездка была разнообразной, насыщенной и плодотворной. В состав делегации также входили представители бизнеса, руководители муниципалитетов. «Практически все районы области имеют партнеров на территории Белоруссии. Культурные обмены насчитывают сотни различных мероприятий, которые полезны и эффективны с точки зрения сотрудничества», - сказала она.

На прошедших встречах, добавила Вера Емельянова, Псковская область и Белоруссия почувствовали необходимость взаимодействия друг с другом. «Соглашения и договоренности направлены на взаимовыгодное сотрудничество», - заключила она.