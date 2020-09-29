Общество

Как выбрать домашнего питомца - советы эксперта

Эксперты дали советы псковичам, как выбрать домашнего питомца.

Домашние животные — они становятся идеальными спутниками нашей жизни. Но, как выбрать того самого котенка или щенка? Ведь при виде современного многообразия разбегаются глаза. А еще нужно обратить внимание на здоровье, родословную и показать будущего члена семьи ветеринару. Решить все эти сложные проблемы тех, кто хочет завести дома породистое животное, помогают современные питомники.

На что обращать внимание при выборе питомца и кому не стоит заводить домашних животных, читайте в материале ЦДИ.