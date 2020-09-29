Общество

Мне бы не хотелось предрекать вторую волну коронавируса - Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что ей бы не хотелось предрекать вторую волну коронавируса. Об этом она заявила в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября.

«Вирус никуда не делся, - сказала она. - Мы должны делать все необходимое, чтобы снизить риски и его негативные последствия. Динамика в Псковской области стабильная и спокойная. Мне бы не хотелось предрекать вторую волну. Мы двигаемся в соответствии с заданными правилами и требованиями, выполняя санитарно-гигиенические рекомендации».

Первый вице-губернатор призвала не пренебрегать ношением масок и соблюдением социальной дистанции. «Мы настроены не уходить на “дистанционку", - продолжила Вера Емельянова. - Цифры говорят о том, что нам удается обеспечить стабильность». При этом она предупредила, что вирус «настигает небрежных и доставляет серьезные проблемы».

Кроме того, Вера Емельянова рассказала, что псковская делегация по возвращению из Белоруссии сделала тесты на коронавирус. «Все члены делегации сдали тесты, и в соответствии с результатами тестов находятся на рабочих местах», - добавила она.