Общество

Новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках начнут работать в октябре

Новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках откроют в октябре. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября.

«Через несколько дней сможем воспользоваться этими стационарами, - отметила она. - В октябре инфекционные учреждения заработают в полном объеме. Одновременно приступим к строительству детского корпуса инфекционной больницы».

Первый вице-губернатор рассказала, что новые учреждения прошли все необходимые процедуры лицензирования.

При этом Вера Емельянова пояснила, что 63% коечного фонда для инфицированных коронавирусом в регионе свободны. «Нет дефицита», - заверила она.

Также первый вице-губернатор добавила, что потребность в аппаратах ИВЛ удовлетворена в полном объеме.