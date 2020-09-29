Общество

Псковских полицейских наградили за спасение человека из огня

Двое псковских полицейских поощрены за мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Сегодня, 30 сентября, начальник УМВД по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников вручил ценные подарки участковым уполномоченным Ивану Кекину и Артуру Александрову, которые спасли мужчину из горящего дома.

Напомним, что в полицию Печорского района 4 сентября поступило сообщение о возгорании жилища в деревне Дубник. На место происшествия первыми прибыли участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Печорский» лейтенант Иван Кекин и капитан Артур Александров. Полицейские находились недалеко, в одной из соседних деревень, по служебным делам.

Местная жительница, живущая по соседству, пояснила стражам порядка, что сначала пыталась справиться с возгоранием своими силами, но у нее ничего не получилось, а в доме находится хозяин.

Учитывая складывающуюся обстановку, участковые решили самостоятельно войти в окутанное дымом и пламенем помещение для спасения человека. С риском для жизни они вынесли из огня мужчину, оказали ему первую помощь, а затем организовали тушение пожара. Благодаря своевременно принятым мерам, удалось спасти пострадавшего и сохранить постройку .

Добавим, что для Ивана Кекина это уже не первый в этом году случай, когда пришлось принимать самостоятельное решение в экстремальной ситуации и выручать из беды людей. Так, в апреле он со своим коллегой первым оказался на месте ДТП и вынес граждан из загоревшейся автомашины, которая вскоре после этого взорвалась.

Вручая награды виновникам торжества, Алексей Овсянников поблагодарил их за проявленные смелость и самоотверженность, а в их лице выразил благодарность всем полицейским региона, которые достойно выполняют свои служебные обязанности.

Отметим, что Иван Кекин и Артур Александров представлены также к ведомственным наградам.