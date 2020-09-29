Общество

Две новые школы начнут строить в Пскове в 2021 году

Две новые школы начнут строить в Пскове в 2021 году. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября.

«Площадки подготовлены в районе деревни Борисовичи и ближе к территории военного городка на Завеличье», - отметила она. Более подробную информацию о новых школах, пояснила Вера Емельянова, власти расскажут в ближайшее время.

Кроме того, есть заинтересованность в том, чтобы построить еще несколько дошкольных учреждений как на Завеличье, так и на Запсковье, сказала первый вице-губернатор.

На просьбу радиослушателя построить «большой детский сад с бассейном в центре города» Вера Емельянова ответила, что примет это предложение к рассмотрению. «Но требуется достаточно большое пространство, чтобы такое учреждение могло быть построено в центре города. А все земли в центре, как правило, охранные зоны».

«Работу будем продолжать, равно как и модернизацию социальных учреждений в районах и городах Псковской области», - добавила Вера Емельянова.