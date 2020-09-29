Общество

Меружан Вермишян сообщил о формализме в работе Совета по межнациональным отношениям

«Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области, можно сказать, работает, а, можно сказать, и нет», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове член Совета, председатель армянской правозащитной общественной организации «Урарту» Меружан Вермишян.

«Я являлся членом многих советов. Сейчас состою в двух, в том числе в Совете по межнациональным отношениям. Но мне это не нравится, к сожалению, все на формализме», - сообщил гость студии.

«Чтоб туда попасть, они придумали столько препон, например, принести справку об отсутствии судимости. Я им сказал: если я 10 лет состою в Общественном совете при УМВД России по Псковской области, я не буду приносить никакой справки. Создавайте свои советы, сколько угодно», - добавил Меружан Вермишян.

Напомним, Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области создан в марте 2011 года в целях содействия укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в псковском регионе.

Основные задачи Совета: рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в Псковской области; внесение предложений по определению приоритетных направлений работы органов исполнительной власти области для достижения взаимного согласия и уважения среди национальных и религиозных объединений; развитие социального партнерства органов исполнительной власти области с национальными и религиозными объединениями.