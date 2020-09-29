Общество

Псковские классные руководители начали получать выплаты в рамках указа президента

Классные руководители в Псковской области начали получать выплаты по указу президента России Владимира Путина - по 5 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Всего в регионе такую выплату получат 3469 классных руководителей. Средства уже направлены в школы и сейчас доводятся до педагогов.

В областном комитете по образованию пояснили, что классные руководители получают эту выплату вне зависимости от наполняемости класса. А в сельских школах, где учителя могут руководить сразу двумя классами, удваивается и выплата - педагоги получат по 10 тысяч рублей. При этом региональная выплата для классных руководителей в 1 тысячу рублей также сохраняется.

«В квитке по зарплате выплата будет идти отдельной строкой», - говорится в сообщении.