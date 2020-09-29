Общество

«Дом Советов» с Верой Емельяновой. ВИДЕО

Сегодня, 30 сентября, гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Основная тема разговора - цели, задачи и итоги недавней поездки делегации Псковской области в Республику Беларусь. Также ведущий Максим Костиков обсудил с Верой Емельяновой вопросы, касающиеся реализации в Псковской области нацпроектов по линии здравоохранения, образования и демографии; вакцинации от коронавируса и предоставления «коронавирусных» мер поддержки населению.