Общество

Власти не планируют строить геронтологический центр в Пскове

Власти не планируют строить геронтологический центр в Пскове. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября.

«Геронтологический центр строить не планируем, - отметила она. - Но кабинет геронтолога должен появиться в свое время в каждой поликлинике. Мы к этому будем стремиться и создавать для этого условия».

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Вера Емельянова напомнила, что в Пскове пожилые люди смогут получить необходимую помощь на базе госпиталя ветеранов войн.