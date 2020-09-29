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Общество

Развивать добровольчество планируют в Псковской области

30.09.2020 15:39|ПсковКомментариев: 0

Соглашение о развитии добровольчества на территории Псковской области заключено между администрацией региона, Ассоциацией волонтерских центров и региональной общественной организацией «Центр социального проектирования и добровольчества "Команда 2018"». Подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Глава региона по итогам подписания напомнил, что добровольческое движение в регионе развивается достаточно активно, и обратил внимание, что волонтеры оказали весомую поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией, взяв на себя очень серьезный фронт работ.

«Ассоциация объединяет волонтерские организации в регионах нашей страны. Весь тот успешный опыт, который накоплен субъектами, обобщается, анализируется и тиражируется, где-то проводятся корректировки. Нам, конечно, важно, чтобы мы лаконично включались в федеральную повестку, были частью общероссийского волонтерского движения», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что волонтерам региона будет полезно и участие в обучающих семинарах, мастер-классах.

В свою очередь Артем Метелев подчеркнул, что волонтерство давно стало трендом, и в добровольческое движение вовлекается все больше людей, растет число общественных инициатив. «Людям не все равно, и они предлагают свои идеи для развития, решения проблем, адресной помощи. Добровольцев много и в Псковской области. И мы вместе с администрацией, "Командой-2018", хотим качественно расширить нашу команду, централизовать опыт, открыть центры в муниципалитетах, чтобы каждый из инициативных и активных граждан, где бы он ни проживал, получал поддержку, обучение, и эти идеи могли бы тиражироваться, в том числе и за рубеж. Наша задача — помогать волонтерскому сообществу в развитии и работе, а также тем, кто создает условия для их успешной деятельности, в том числе это органы государственной власти, различные бюджетные организации», — подчеркнул он.

Еще один участник торжественной церемонии Михаил Васильев заверил, что подписание соглашения позволит выйти добровольчеству региона на более качественный, новый уровень развития. «При поддержке администрации области, Ассоциации волонтерских центров наш региональный ресурсный центр сможет расширенно, с применением новых форматов развивать добровольчество в нашем регионе», — заверил он.

Соглашение направлено на установление сотрудничества и взаимодействия по развитию добровольчества в регионе. Речь, в частности, идет об активизации работы по внедрению и реализации на территории области федеральных проектов и программ в сфере волонтерства, популяризации добровольческого движения, создании механизмов по вовлечению граждан в эту деятельность. В рамках подписанного документа планируется организовать работу по повышению уровня компетенций участников добровольческого движения, некоммерческих и коммерческих организаций, а также создание методической и аналитической базы, проведение и подготовка исследований, мониторингов по выявлению наиболее эффективных практик волонтерства.

Напомним, что Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) — крупнейшая волонтерская организация в России. Она создана в 2014 году по инициативе президента Владимира Путина с целью сохранить наследие волонтерской программы Олимпийских игр в Сочи и развивать добровольческое движение в целом. Сейчас Ассоциация объединяет порядка 1 тыс организаций, более 1 млн волонтеров по всей стране. Ассоциация становилась оператором волонтерских корпусов более сотни крупнейших событий, среди которых — Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций, мировые первенства по различным видам спорта. АВЦ также стала соорганизатором общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Теги: #добровольцы #губернатор #Команда 2018 #сотрудничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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