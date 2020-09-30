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Общество

«Уроки цифры» пройдут в школах Псковской области

30.09.2020 17:14|ПсковКомментариев: 0

«Уроки цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» пройдут в школах Псковской области в начале октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

69 школ Псковской области смогут провести «Уроки цифры» в современных компьютерных классах, оборудование для которых поступило в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Этот урок был разработан специалистами Сбербанка для проведения в очном или дистанционном формате и прошел экспертизу Министерства просвещения РФ. Урок может быть проведен как для отдельного класса, так и родителями с детьми самостоятельно.

Сценарии уроков, презентационные и методические материалы, а также видео- и онлайн-тренажеры для самостоятельного прохождения доступны для скачивания на сайте урокцифры.рф. Тренажер доступен для прохождения с компьютера, планшета или мобильного телефона.

«Уроки цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» рассказывает детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Он состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 28 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России.

Теги: #школа #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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