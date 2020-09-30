Общество

Прекрасное далеко: псковские школьники поделились своим видением настоящего и будущего искусственного интеллекта

Сегодня у пятиклассников псковской школы №2 прошел необычный урок. Беспилотные автомобили, умные светофоры, приложения для распознавания пород котиков, роботы-киногерои - ребята успели поговорить об этом и многом другом со своим учителем Анастасией Дмитриевой и управляющей Псковским отделением СберБанка Анной Тарасенко. Встреча состоялась в рамках Всероссийской акции для школьников «Урок цифры» - это интерактивные занятия, разработанные благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке СберБанка. В течение сентября уроки на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» прошли для сотен российских школьников.

Что нового узнали псковские пятиклашки, о каких профессиях они мечтают и какое напутствие они получили от управляющей Псковским отделением СберБанка - читайте в нашей публикации.

До чего дойдет прогресс

С первых же минут «Урока цифры» школьники очутились в пространстве искусственного интеллекта (далее ИИ – от ред.): занятие проходило в режиме онлайн. Так что, ответ на первый вопрос учителя - «Как вы думаете, для чего существует режим видеоконференции» - не вызвал у учеников никаких затруднений.

В процессе разговора выяснилось, что ребята прекрасно знакомы с технологиями ИИ, по крайней мере, на бытовом уровне: кто-то вспомнил об интернет-поисковиках, кто-то сразу упомянул о роботах, кто-то привел в качестве примера работу с компьютером и планшетом. Дальше - больше: пятиклассники вспомнили о том, что ИИ активно применяется на производстве, помогая выпускать технику, одежду и даже выращивать овощи и фрукты.

Представления ребят об искусственном интеллекте расширились благодаря просмотру веселого обучающего ролика, в котором в игровой форме рассказывалось о том, что такое ИИ, в каких сферах он необходим (кстати, в процессе создания мультфильма он также активно использовался) и кто работает над его усовершенствованием сегодня в России. Кроме того, мультфильм мотивировал школьников на занятия математикой и английским - как известно, эти дисциплины совершенно необходимы будущим дата-сайентистам и дата-инженерам.

Отвечая на вопросы педагога, ребята пришли к умозаключению, что у ученых вряд ли получится когда-нибудь создать интеллект, в полной мере идентичный человеческому. Как сказала одна из учениц, самое сложное в этой задаче - передать живые эмоции, потому что чувствовать может только человек. Тем не менее развитие технологий - дело важное, ведь, как верно подметили ребята, ИИ может заменить человека там, где есть опасность или требуются сложные расчеты.

К слову, среди пятиклашек второй школы есть дети, которые мечтают связать свою жизнь с технологиями будущего. Например, Даниель занимается программированием и планирует стать профи в этом деле. Максим хочет стать экологом и создать роботов, которые будут ухаживать за природой: высаживать деревья, штрафовать браконьеров.

Все может интеллект

После живого обсуждения перспектив использования ИИ в повседневной жизни ребята смогли задать вопросы по этой теме Анне Тарасенко. Начали сразу с главного: сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект заменить школьного учителя?

«Мое мнение - точно нет, - призналась Анна Владимировна. - Мы с вами находились на самоизоляции. Я уверена, что вы очень скучали по своим учителям, общению с ними. Искусственный интеллект помогает учителю сделать ваше образование более интересным, наполнить его нужными знаниями, но без живых эмоций представить школу невозможно». Управляющая Псковским отделением СберБанка привела яркий пример: в Японии пытались изобрести робота-учителя для удаленных деревень, его даже наделили определенными эмоциями, которые он мог выражать. Но по завершению эксперимента ученые пришли к выводу, что никакой робот не может заменить учителя.

Интересовали ребят и научные возможности искусственного интеллекта: чем он может помочь исследователям, к каким открытиям приблизить человечество. Анна Тарасенко рассказала, что в современной медицине многое делается именно благодаря ИИ. Так, недавно в дочерней организации СберБанка был разработан программный комплекс, который помогает определять по компьютерной томографии наличие у человека коронавируса. Эта программа бесплатно будет распространена по всем регионам России, решается вопрос о ее установке и в Псковской области. «Искусственный интеллект быстро все оценивает и позволяет человеку провести более точную диагностику», - подчеркнула Анна Владимировна.

К слову, помочь науке, применяя при этом искусственный интеллект, сегодня может любой российский школьник: в рамках проводимых СберБанком хакатонов (термин, получившийся от сочетания двух слов: хакер и марафон - от ред.) участники решают сложные задачи. Например, сейчас перед начинающими учеными поставлена проблема расшифровки рукописей Петра Первого, которые на данный момент прочитаны лишь наполовину. У императора был крайне неразборчивый почерк, который не поддавался прочтению. Сейчас, наконец, при помощи ИИ документы будут распознаны.

И напоследок не обошлось без вопроса о денежной стороне: подрастающие школьники, как выясняется, умеют считать финансы, а значит, переживают - будет ли вообще финансовая отдача от вложений в ИИ? Анна Тарасенко успокоила ребят. «Искусственный интеллект призван сделать все процессы более дешевыми и доступными, - объяснила она. - Понятно, что на входе ИИ - это дорогая технология. Но те организации, которые не будут в неё вкладываться, лишают себя будущего, так как не смогут состязаться в конкурентной борьбе с теми, кто переводит все процессы на новые рельсы».

Опять же пример: в СберБанке одобрение кредита осуществляется с использованием искусственного интеллекта: именно он определяет, насколько человек соответствует всем необходимым критериям.

***

Прощаясь со школьниками, Анна Тарасенко пожелала им совершенствовать свое образование и посоветовала присмотреться к бесплатным программам обучения, которые предлагает Центр цифрового образования для детей «IT-куб» - псковская площадка для развития знаний и навыков в области программирования. После встречи с Анной Тарасенко ребята смогли попробовать себя в роли разработчиков цифровых программ.

«Урок цифры» для псковских пятиклашек завершился, но история этого проекта продолжается. Как продолжаются и исследовательские инициативы СберБанка в области развития искусственного интеллекта и помощи талантливым школьникам в поиске собственного пути в науке и творчестве.

Елена Никитина