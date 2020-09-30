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Единороссы представят пакет поправок в Лесной кодекс

«Единая Россия» представит пакет поправок в Лесной кодекс по декриминализации отрасли. Ранее соответствующую задачу поставил президент РФ Владимир Путин, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Все меры, о которых сегодня говорил президент - эффективная вертикаль управления, жесткая декриминализация, цифровизация отрасли и внедрение единой системы учета, - призваны избавить лесное хозяйство от «серых» схем, сделать его более прозрачным и эффективным. «Единая Россия» законодательно обеспечит эти меры в самые короткие сроки. У нас уже есть определенные наработки», - прокомментировал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, многие из прозвучавших сегодня предложений в «Единой России» уже обсуждали с экспертами, правительством и профильными ведомствами.

Ранее секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», устранить нехватку лесников, штат которых за последние годы был сокращен в сотни раз, «хотя бы на участках с высоким классом опасности».

По его мнению, необходимо повысить качество прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом. Пока эта работа ведется недостаточно эффективно, поэтому нужно оценить, достаточно ли у метеослужб в отдаленных территориях инфраструктуры для качественной оценки ситуации и прогноза. Также стоит разработать меры оперативного противопожарного реагирования, особенно в регионах, где идет массовая вырубка леса.

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Напомним, президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений президента по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.